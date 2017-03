L’Orchestre symphonique Bande-Son remet le couvert! Cette fois, ce sont les films policiers des années 70 qui sont à l’honneur. On parle de ce grand concert de musiques de film avec son chef d’orchestre Thierry Besançon.

Les amoureux des films comme “James Bond contre Dr No” ou encore les génériques cultes des séries comme “Chapeau melon et bottes de cuir” ou “Les drôles de dames” vont être servis. Pour 2017, l’Orchestre symphonique Bande-Son propose un programme sur le thème Thriller et Jazz. Le rendez-vous est pris à Crissier les 24, 25 et 26 mars puis au Victoria Hall de Genève le 7 avril.

Et pour vous mettre l’eau à la bouche, on vous fait une petite bande annonce ce lundi dès 8h avec le chef d’orchestre Thierry Besançon!

