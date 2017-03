Comment s’adapter aux situations de crise? Réponse avec l’explorateur Christian Clot qui vient de réaliser une traversée en solitaire dans les milieux les plus extrêmes du globe: du désert le plus aride à la Sibérie. Quelles sont les clés pour se dépasser? On en parle dès 8h.

Il l’a fait! Christian Clot vient de terminer sa tournée des extrêmes! Iran pour ses températures à 57 degrés, les canaux de Patagonie au Chili pour leurs vents à 130 km/h, l’Amazonie pour son humidité et enfin la Sibérie pour son climat à -58 degrés. Objectif de ces expéditions: étudier les capacités d’adaptation de l’humain en situation de crise. Et les crises en ce moment sont nombreuses sur notre planète: économiques, sociales, terroristes, environnementales. Et toujours cette question: Comment s’adapter à des changements brutaux?

On en parle ce mardi matin dès 8h avec notre invité: Christian Clot. Il nous racontera comment il a trouvé les ressources nécessaires pour se dépasser. Il sera aussi au prochain salon du livre à Genève les 29 et 30 avril pour son livre jeunesse sur son métier d’explorateur.

