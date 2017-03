Le festival Voix de Fête a commencé à Genève! Petite piqûre de rappel du très beau programme qui vous attend. On fait le point avec sa co-directrice Priscille Alber et puis on s’offre un avant-goût avec le showcase de l’artiste genevoise Samia Tawil.

Que de choix pour se faire plaisir aux yeux et aux oreilles: Katerine, Youssoupha, Samia Tawil, Sandor, Tété, Aliose, Macao, Guizmo, Thierry Romanens, Sébastien H…ce ne sont que quelques noms des nombreux artistes qui se produiront toute la semaine à Genève pour cette 19e édition de Voix de Fête.

Pour en parler, nous recevons sa co-directrice Priscille Alber en duplex depuis Genève et en chair et en os dans notre studio: Samia Tawil!

http://www.voixdefete.com