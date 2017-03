Liane Foly est notre invitée de 8h! Elle sera en concert le 8 avril prochain au théâtre du Léman à Genève pour sa “Crooneuse Tour”! Après une parenthèse de 6 ans avec ses deux one woman show, retour à ses premiers amours: la chanson!

Elle retrouve ses influences premières: le blues et le jazz qu’elle concentre dans un nouvel album de reprises. “La boîte de jazz”, “J’aime regarder les filles”, “C’est extra” autant de titres qui font plaisir à réécouter. Liane Foly nous présentera son dernier bébé en duplex depuis Paris. Sans oublier son concert du côté de Genève le 8 avril prochain.

On évoquera ensemble son retour à la chanson et sa parenthèse dans l’humour et l’imitation. Rendez-vous sur LFM dès 8h