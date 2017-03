La Nati a posé ses valises cette semaine à Lausanne au Royal Savoy. Une belle vitrine pour son directeur Alain Kroft. Il est notre invité ce jeudi matin. On espère quelques anecdotes croustillantes sur les joueurs de l’équipe suisse!

La rencontre avec Suisse-Lettonie c’est ce samedi au stade de la Praille à Genève. Mais avant ça, c’étaient les entraînements au stade Juan-Antonio-Samaranch de Vidy et à la Pontaise sans oublier les quatre bonnes nuits de sommeil à l’hôtel du Royal Savoy. On est certain que nos joueurs ont été bichonnés par l’ensemble du personnel! Et eux? Est-ce qu’ils ont été des clients modèles?

On va vérifier tout ça auprès du directeur de l’hôtel Alain Kroft dès 7h20 . N’hésitez pas à poser vos questions par le biais de notre numéro WhatsApp au 079 842 10 33.