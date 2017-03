Nathalie Devanthey nous dévoile tout ce vendredi matin avec son nouveau spectacle! L’humoriste lausannoise passera cette dernière matinée de la semaine avec nous. Présentation de son one woman show dès 8h!

On ne sait pas grand chose de sa dernière création, juste que “Nathalie Devanthey vous dévoile tout” selon le titre du spectacle. Que ça se passe au Théâtre Boulimie les 30, 31 mars et le 1er avril. Qu’elle est ravie de partager la même affiche que Marie-Thérèse Porchet. Qu’elle fera une tournée avec son one woman show. Et qu’on la retrouvera le samedi 29 avril au Chalet du Coeur pour un souper spectacle caritatif ainsi qu’à Morges-sous-rire le 21 juin.

On tentera d’en savoir plus ce vendredi matin. On compte sur Pierre Naftule et Jean-Charles Simon pour la faire parler, Nathalie Devanthey!

http://www.nathaliedevantay.ch/