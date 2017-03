Avis aux artistes Suisses: ne manquez pas le tremplin des “Swiss Live Talents”! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 avril. Le prix: jouer sur des scènes nationales et internationales. On en parle ce mardi matin avec son directeur François Moreillon.

Vous êtes musicien, vous avez plus de 18 ans et vous êtes domicilié en Suisse? Les troisièmes “Swiss Live Talents” sont pour vous! L’objectif est de promouvoir les artistes suisses émergents. Vous avez jusqu’au 3 avril pour vous inscrire. C’est ensuite en novembre à Berne que vous défendrez votre catégorie sur scène et en live. Le premier prix n’est pas uniquement un trophée, il vous emmènera par monts et par vaux: dans des festivals et des clubs en Suisse et à l’étranger.

Tous les détails de ce concours sont sur LFM dès 8h avec le directeur des “Swiss Live Talents”: François Moreillon.

Plus d’infos: http://swisslivetalents.ch/ et http://polarcircles.ch