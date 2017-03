Nouveau recul de la criminalité en terre vaudoise en 2016. Les autorités sont satisfaites mais ne s’enflamment pas pour autant. On en parle dès 7h20 sur LFM avec le commandant Jacques Antenen.

D’une manière générale, la criminalité n’a cessé de baisser depuis 2013. Les chiffres de l’année passée sont même les plus bas depuis 2009. Mais aucun triomphalisme du côté des autorités vaudoises. Si le trafic de stupéfiants dans le canton a par exemple continué à

régresser, la criminalité via internet a pour sa part augmenté. De plus, après Genève, Vaud est le canton qui enregistre le plus de cambriolages.

On tire un bilan des derniers chiffres concernant la criminalité avec notre invité le commandant de la police vaudoise Jacques Antenen.

Participez à notre sondage: