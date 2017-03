L’affiche du Paléo est dorénavant connue: Red Hot, Arcade Fire, Pixies, Midnight Oil, Jamiroquai, Justice… Autant d’artistes et de groupes qui vous feront vibrer sur la plaine de l’Asse du 18 au 23 juillet. On ne parle ce mercredi matin dès 7h20 avec son patron Daniel Rossellat!

C’est le grand coup de cette 42e édition: faire venir le groupe californien Red Hot Chili Peppers. Ce sont donc ces poids lourds de la musique rock qui lanceront les festivités le mardi 18 juillet. Leur dernier concert en terre romande remonte à 1988 et c’est à la Dolce

Vita à Lausanne que ça s’est passé. Nul doute que ça va se bousculer aux portillons le 5 avril prochain dès midi, jour de l’ouverture de la billetterie!

Les artistes suisses ne sont pas oubliés non plus, puisque 20% de la programmation est indigène comme l’a expliqué Daniel Rossellat devant la presse à Nyon. On repasse en revue l’affiche de cette 42e édition très pimentée avec le patron du Paléo!

Plus d’infos: http://yeah.paleo.ch/

Participez à notre sondage :

Quel jour du Paléo 2017 ne manquerez-vous pas? Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Toute la semaine!

Cette année je passe mon tour. Participer

Loading ... Loading ...