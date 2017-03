Damian Lynn est l’invité de ce mercredi matin! Après « Count to Ten », le Lucernois aux multiples talents sort ce vendredi 31 mars son deuxième album « Truth Be Told ». Il nous en donnera un avant-goût en direct! Showcase et interview dès 8h.

Une guitare et une voix, il n’en faut pas beaucoup plus à Damian Lynn pour envoûter son auditoire. Il nous le prouvera ce mercredi matin en vous présentant en exclusivité son nouvel album « Truth Be Told » qui sortira ce vendredi 31 mars. Si le premier album proposait de nombreuses ballades, les dix nouveaux titres du deuxième album vous

surprendront par leur son plus groove mêlé même parfois à du hip-hop.

La preuve que Damian Lynn a plus d’une corde à sa guitare!

Pour découvrir le nouvel album de Damian Lynn, rendez-vous dès 8h sur LFM!