Les 3 Mousquetaires débarquent sur LFM! Cap (et épées) sur la France de Louis XIII et des manigances du cardinal Richelieu avec Brahim Zaibat (Athos), Damien Sargue (Aramis), Olivier Dion (d’Artagnan) et David Bàn (Porthos)!

La comédie musicale a cartonné en France, la voilà qui débarque aussi sur nos latitudes romandes les 21 et 22 avril à l’Arena de Genève. Un succès qui s’explique par la qualité du spectacle. Tout y est pour en mettre plein la vue aux spectateurs: costumes, lumières, décors avec une troupe de 25 danseurs, 3 comédiens et 9 chanteurs.

Et pour nous donner un avant-goût de ce show, nous recevons ce jeudi matin 8h les 3 Mousquetaires avec Brahim Zaibat (Athos), Damien Sargue (Aramis), Olivier Dion (d’Artagnan) et David Bàn (Porthos)!

Plus d’infos: http://www.les3mousquetaires-lespectacle.com/

Rendez-vous les vendredi 21 avril 20h30, samedi 22 avril à 15h30 et 20h30

