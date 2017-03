“T’as d’beaux oeufs, tu sais?” Bienvenue à la première exposition temporaire de la Maison de la Rivière du 1er avril prochain. Venez découvrir l’étonnante diversité des œufs dans le règne animal!

Dinosaures, oiseaux, reptiles, poissons, insectes, amphibiens et mammifères… On va se regarder tout ça au fond des œufs!

Première exposition temporaire de la Maison de la Rivière qui compte bien faire sortir de la coquille quelques secrets bien gardés! Et quel meilleur titre pour cette expo que “T’as d’beaux oeufs, tu sais?”. Rendez-vous le 1er avril prochain!

Et pour en parler, nous accueillons ce jeudi 7h20 Aurélie Rubin responsable d’exposition à la Maison de la Rivière à Tolochenaz.

Infos: http://www.maisondelariviere.ch/