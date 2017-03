L’humoriste Blaise Bersinger est notre dernier invité de la semaine! L’émission de vendredi promet d’ailleurs de partir en vrille, vu que Pierre Naftule et Jean-Charles Simon sont bien évidemment de la partie. On parle de l’actu de Blaise, en espérant pouvoir en placer

une!

Blaise Bersinger est un lausannois très occupé. Ses semaines sont rythmées par ses nombreux rendez-vous humoristiques: matchs d’improvisation, comédies musicales improvisées, émissions de radio ou encore son premier one-man-show: «Peinture sur Chevaux». Si vous aimez l’humour loufoque et absurde, ce spectacle est pour vous. Il tourne depuis un petit moment et les retours sont très positifs! On l’a testé pour vous. De nombreuses dates sont encore à l’agenda du côté du CPO à Lausanne.

On en parle dès 8h avec Blaise. Rien de tel que de terminer la semaine avec une émission qui va partir en sucette!

Plus d’infos: https://blaisebersinger.com/prochainement/