Jouer du foot dans l’eau, ça vous dit? On parle de waterpolo ce lundi matin avec nos deux invités Ivana Jankovic et Arnaldo Castelli du club Waterpolo Lausanne Natation. Ce sport est peu connu et pourtant, il est loin d’être récent. Immersion dès 7h20 au coeur de ce sport aquatique!

Le waterpolo, un sport exotique? Loin de là! Créé en Angleterre au 19e siècle, le waterpolo fait partie des disciplines olympiques depuis 1900. Le club de Lausanne, lui, existe depuis 1920 et ses équipes -surtout les juniors- se défendent bien! Les U13 sont les premiers

dans leur groupe de championnat Suisse, alors que l’équipe des U15 est placée deuxième dans leur groupe. Mais les piscines à Lausanne ne répondent pas aux demandes des différents sports aquatiques, d’où l’importance de la future piscine olympique de Malley.

Venez découvrir un sport amusant et idéal pour le travail physique comme le développement de compétences relationnelles. On nage derrière nos deux guides: Ivana Jankovic, présidente du club Waterpolo Lausanne Natation ainsi et le coach principal Arnaldo Castelli.

Portes ouvertes: chaque vendredi soir à 19h pour les juniors 8-14 ans

(filles et garçons)

Plus d’infos: http://www.lausannenatation.ch/waterpolo/