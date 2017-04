Une semaine qui finit en beauté puisqu’on accueille une reine de beauté: la Miss Suisse Lauriane Sallin est notre invitée de ce vendredi matin. Elle est de retour de son voyage au Maroc: 6 jours au volant de son camion pour apporter du matériel médical. Elle nous raconte son périple dès 8h!

Elle n’est pas uniquement très belle, Lauriane Sallin. Elle est aussi généreuse et déterminée. La preuve avec ce projet: passer son permis poids lourd et parcourir plus de 2000 kilomètres au volant de son camion pour apporter du matériel médical collecté en Suisse. Mission accomplie! La voilà de retour du Maroc. Elle peut être fière de son action. Nous, en tout cas, on l’est!

On le lui dira de vive voix ce vendredi matin dès 8h. Lauriane Sallin sera notre dernière invitée avant deux semaines de pause. Toute l’équipe de LFM vous souhaite d’ores et déjà de très belles fêtes de Pâques!

