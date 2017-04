“Mazette!” souffle sa première bougie! Le magazine romand d’info pour les 8-12 ans semble avoir trouvé son public. Quel est son secret? Et comment aborder des sujets sensibles avec un jeune lectorat? On en parle avec sa rédactrice en chef Marie Bertholet.

Déjà une année que les jeunes romands ont leur revue d’informations! “Mazette!” paraît tous les deux mois en version papier et sans publicité. Alors que la presse écrite est en pleine crise, le pari était risqué. Et pourtant, le public semble au rendez-vous. Comment l’expliquer? Et comment parler de terrorisme ou de racisme quand on a des lecteurs entre 8 et 12 ans? Comment se fait le choix des articles et des thèmes traités?

On vous fait découvrir “Mazette!”, ce magazine d’un nouveau genre dès 8h. Et avec nous pour en parler: sa rédactrice en chef Marie Bertholet.