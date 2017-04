Le programme complet du Venoge Festival est enfin dévoilé! Le rendez-vous est pris du 16 au 20 août à Penthalaz. Côté nouveautés: un jour de plus pour faire la fête et une optimisation du site. On en parle avec son président Greg Fischer et sa vice-présidente Corinne Mégroz.

Black M, The Baseballs, Steve’N’Seagulls, Bubble Beatz, Barton, Deluxe ou encore Mark Kelly…Le programme du Venoge Festival est à présent complet, à un invité près. La gestation aura duré sept mois! Un accouchement sans trop de douleur, nous expliqueront les responsables de cette 23e édition!

Autres nouveautés: le festival s’agrandit et s’offre un jour supplémentaire. Le site est également réaménagé pour optimiser les espaces de restauration ainsi que les parkings. On fait le point avec le président et sa vice-présidente: Greg Fischer et Corinne Mégroz.