La Réforme fête ses 500 ans! Luther, Calvin, Zwingli ou Viret font partie des quelques noms qui ont contribué au bouleversement de l’Eglise mais aussi de la vie politique des états. On en parle dès 8h avec le pasteur Virgile Rochat.

Ils ont été plusieurs à s’être cassé les dents en voulant réformer la puissante Eglise catholique. Comment expliquer que le 31 octobre 1517 en Allemagne un certain moine augustin, du nom de Martin Luther, ait réussi à lancer un tel mouvement en placardant ses 95 thèses sur la porte du château de Wittenberg? Et que reste-il de cet héritage? On en parle avec le pasteur Virgile Rochat.

Et pour célébrer les 500 ans de la Réforme, ne manquez pas la pièce de théâtre “Luther à table” dès jeudi à la salle capitulaire de la cathédrale de Lausanne et dans toute la suisse romande. Toutes les infos sont sur le site: http://www.lutheratable.ch/.

