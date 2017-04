Les caprices du ciel sont au programme de ce jeudi matin. Le gel, ou la gelée noire comme on l’appelle dans le milieu, a fait des ravages du côté des vignobles et des arbres fruitiers. On en parle avec Frédéric Glassey, directeur de la météorologie chez Météonews.

Le gel printanier a malmené l’ensemble du vignoble suisse. Le canton de Vaud a plus ou moins été épargné grâce à la bise mais ce n’est pas le cas pour le raisin et les abricots du Valais. A voir maintenant si les bourgeons secondaires réussiront à défier les caprices du ciel. Parce que les défis ne sont pas terminés…On attend encore les Saints de Glace pour le mois de mai. Et quand est-il de l’été? Pour sa part le Böögg, le bonhomme d’hiver zurichois, a prédit un été plutôt chaud.

On parle de la pluie et du beau temps dès 7h20 sur LFM avec notre invité: le météorologue Frédéric Glassey.