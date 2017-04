Jérôme Rudin est notre dernier invité de la semaine! Le célèbre peintre et sculpteur expose à Morges jusqu’au 20 mai à la Midnight sun gallery. Il sera avec nous pour en parler dès 8h!

Avec ses peintures, Jérôme Rudin offre un regard sur le Valais, canton qui l’a adopté il y a dix ans. Venez découvrir ses chalets dessinés avec sensibilité. L’exposition commence ce vendredi et se tiendra jusqu’au 20 mai. C’est la première fois que Jérôme Rudin ira à la rencontre de son public morgien!

On s’offre une page picturale en cette fin de semaine sur LFM avec Jérôme Rudin. Sans oublier bien évidemment la revue de presse décalée de Jean-Charles Simon et Pierre Naftule, histoire de pimenter encore un peu plus l’émission!

