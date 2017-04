Le basket est à l’honneur ce lundi matin! On fait le point avec le coach du BBC Lausanne, Randoald Dessarzin. Comment ont commencé les play-offs et où en est le club avec ses déboires financiers? On en parle avec notre invité dès 7h20.

L’acte I de ces play-offs a commencé vendredi par une défaite contre Monthey. Mais les hommes de Randoald Dessarzin n’ont pas démérité et se sont battus jusqu’au bout. Rien n’est encore joué, puisque ce quart de final se dispute au meilleur des cinq rencontres. La revanche contre le BBC Monthey, c’est mardi. Et ce ne sera pas la seule bataille que le club lausannois devra mener. L’autre combat se passe sur le terrain de l’argent. Mardi également, l’assemblée du Pully Basket décidera s’il y aura ou non une fusion. A quand la fin des ennuis financiers du BBC Lausanne?

On pose toutes ces questions au coach Randoald Dessarzin ce lundi matin, dès 7h20! Quoi de mieux qu’un peu de sport pour débuter la semaine en pleine forme!