Hommage à François Silvant qui nous a quittés il y a tout juste 10 ans. Plusieurs soirées de gala sont prévues dès le 11 mai à Fribourg, Montreux et Morges. On en parle ce mardi dès 8h avec les initiateurs de ce projet: Philippe Cohen et Jean-Luc Barbezat.

Ils seront en tout neuf pour rendre hommage à l’inoubliable interprète de Madame Pahud: Yann Lambiel, Cuche et Barbezat, Philippe Cohen, Sandrine Viglino, Karim Slama, Arek Gurunian, Carine Martin et Gaspard Boesch. Une jolie brochette d’humoristes qui se partagent les planches pour nous faire revivre les sketchs cultes de François Silvant. Il était temps de rendre hommage au lausannois qui a su faire rire toute la Suisse romande.

Philippe Cohen et Jean-Luc Barbezat signent la mise en scène. Tout deux étaient très proches de Silvant. Ils sont nos invités dès 8h.

Plus d’infos:

Fribourg, 11 et 12 mai

http://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/16-17/spectacles/636/francois-silvant/

Montreux, 13 mai

http://www.saisonculturelle.ch/spectacles/hommage-a-francois-silvant-2/

Morges, 21 juin

http://www.morges-sous-rire.ch/index.php?r=site/spectacle&id=210