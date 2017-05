Pleins feux sur la 26e édition du Rock Oz’ ! Au programme du 9 au 12 août: rock, pop et métal sans oublier la chanson française. On en parle avec le programmateur Michel May. Du rock et des licornes, c’est ce mardi matin sur LFM!

Patrick Bruel, Cali, Julian Perretta, Sisters of Mercy, Marilyn Manson, Gotthard, Ben Harper, Franz Ferdinand ou encore Jain…tels sont les quelques noms d’artistes qui se produiront dans les arènes d’Avenche du 9 au 12 août prochains. Les nouveautés, cette année, résident plutôt dans ce qu’il n’y a plus: ni soirée humour, ni soirée électro. Ce qu’il reste: de la bonne musique et de l’ambiance!

On parle de cette 26e édition de Rock Oz’Arènes dès 8h avec son programmateur Michel May.

Plus d’infos:

https://www.rockozarenes.com/accueil.html

