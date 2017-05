La Fête de la danse, c’est du 5 au 7 mai! Vingt-neuf villes suisses participent à l’édition 2017! Pleins feux sur les programmes de Lausanne et de Vevey avec la coordinatrice de l’événement Valentine Lugrin.

Venez découvrir la danse comme vous ne l’avez jamais vue! Dans les théâtres, les centres culturels ou l’espace public, la danse sera partout! Il y en a pour tous les styles et tous les âges, débutants ou professionnels. Au programme: cours, spectacles, performances, films

et soirées. De plus, la Fête de la Danse propose différents projets nationaux et reconduit sa collaboration avec les lauréats des Prix suisses de danse.

On fait un point avec la coordinatice de l’événement Valentine Lugrin.

Plus d’infos:

http://www.fetedeladanse.ch/lausanne/