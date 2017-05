Manger, vice ou vertu ? C’est le premier thème annuel que lance l’Alimentarium de Vevey depuis sa réouverture en juin dernier. Comment faire le tri parmi la profusion d’informations? Qu’est-ce qui est bon et naturel et qu’est-ce qui est mauvais et artificiel? On en parle ce mercredi avec le conservateur Nicolas Godinot.

Les produits ‘bio’, les OGM, le sucre, les additifs…comment s’y retrouver? Comment savoir ce qui est vraiment bon pour l’humain mais aussi pour la planète? L’Alimentarium propose au visiteur de s’interroger sur ces notions dans les trois secteurs de l’exposition permanente: Aliment, Société et Corps.

Venez explorer la qualité de la nourriture mais aussi son mode de production! Et c’est le conservateur Nicolas Godinot qui nous fait le tour de l’exposition. Départ depuis le studio de LFM dès 7h20.

https://www.alimentarium.org/fr