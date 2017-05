Le Royaume du Web ouvre ses portes ce week-end à Palexpo. Plus de 40 youtubeurs seront présents du 6 au 7 mai pour ce festival unique en son genre. On en parle avec son directeur artistique Bertrand Saillen et l’humoriste Yoann Provenzano.

Norman, Dear Caroline, Le Grand JD, Seb la Frite et bien d’autres…Ils seront nombreux, les talents du web, présents à ce festival à Genève ce week-end. L’occasion pour le public de voir en direct ces stars de la toile. Selfies et dédicaces ne sont pas au programme. Le but est vraiment de proposer un show avec les youtubeurs qui créent du contenu en live avec des animations sur et hors scènes.

On parle de cette première édition du Royaume du Web avec nos deux invités: Bertrand Saillen et Yoann Provenzano.

Plus d’infos:

http://royaumeduweb.ch/

