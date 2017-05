On termine la semaine en beauté avec Mélanie René! L’Eurovision 2015 est déjà loin derrière et la chanteuse romande fourmille de projets. Elle nous présentera deux de ses nouveaux titres, avant un showcase au Bourg à Lausanne le 15 mai.

Elle a passé plus d’une année à se chercher musicalement. Elle revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec plusieurs titres au style pop electro rock en passant même par le séga, la musique traditionnelle de l’île Maurice, ses racines. Mélanie René nous fera découvrir ses nouvelles chansons en avant-première et en direct ce vendredi matin. Deux chansons au programme: une composition avec “Little girl” et une reprise d’Amy Winehouse “Black to black”.

Autre rendez-vous à ne pas manquer: le 15 mai prochain au Bourg à Lausanne. Et sinon pour ceux qui ne peuvent pas attendre jusque-là, c’est ce vendredi matin dès 8h sur LFM!