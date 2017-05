La Challenge League pour le FC Le Mont, c’est fini! Las de se battre pour obtenir sa licence, le club vaudois jette l’éponge. Le président Serge Duperret a pris cette douloureuse mais nécessaire décision. On en parle avec lui ce lundi matin dès 7h20.

Le football vaudois est-il en crise? Les stades de la Pontaise restent

désespérément vides lors des matches du LS et voilà que le FC Le Mont abandonne la ligue nationale pour manque de soutien. Serge Duperret a décidé de ne pas faire recours contre la décision de la Swiss Football League. Et pourtant, ce verdict semble difficilement compréhensible pour le président. Des clubs comme Wil ont obtenu leur sésame, alors qu’ils n’ont aucune sécurité financière.

N’y a-t-il vraiment plus rien à faire? D’où pourraient venir les soutiens et comment motiver les supporters à revenir dans les stades?

On en parle ce lundi matin dès 7h20 avec notre invité Serge Duperret.