En route pour les lives de The Voice! Le trio lausannois, The SugaZz, a une fois de plus séduit son coach Mika et accède ainsi à la prochaine étape de la compétition! Hélèni, Betty et Natacha sont dans le studio de LFM ce lundi matin dès 8h!

Et ça continue pour les SugaZz! Le trio féminin de Lausanne a cartonné ce samedi avec sa reprise de Nirvana « Smells like teen spirit ». Et pourtant, il y avait de la concurrence en face avec la jeune Agathe et l’autre trio de l’émission, les Corses de Incantèsimu. Les Vaudoises ont su faire la différence! C’est donc elles qui accèdent aux

émissions en direct.

Les SugaZz ont laissé éclater leur joie sur Facebook. Elles pourront le faire en live sur LFM ce lundi matin! Si vous ne les connaissez pas encore, il est urgent de découvrir leur élégance et leur parfaite harmonie!