Pleins feux sur la 37e édition de Balélec! La plus importante fête estudiantine remet le couvert sur le campus de l’EPFL le 12 mai prochain. Quelque 15’000 festivaliers sont attendus. On en parle avec nos deux invités: Diego Pasquier et Giuliano Binda.

C’est le plus grand festival estudiantin d’Europe et ça se passe chez nous, sur le campus de l’EPFL, le 12 mai prochain! Trois scènes et deux clubs verront se produire une vingtaine de groupes et artistes, comme Boys Noize Live, A State of Mind, Klischée, Balkan Beat Box et bien d’autres.

Les détails de cette 37e édition, c’est avec nos deux invités: Diego Pasquier, chargé de communication et l’un des programmateurs Giuliano Binda.

Plus d’infos: https://www.balelec.ch/