Bienvenue à Kiev pour l’Eurovision 2017! Nous serons en direct avec Jean-Marc Richard pour un petit topo avant le grand jour. C’est le groupe bernois Timebelle avec son titre “Apollo” qui représentera la Suisse ce samedi 13 mai!

La Suisse fait partie des pays fondateurs de l’Eurovision en 1956 et pourtant ce n’est qu’à deux reprises que nous avons remporté le concours. Et on peut dire merci entre autre à Céline Dion! Espérons que le groupe Timebelle nous portera chance ce samedi.

On va évaluer notre potentiel avec un des meilleurs experts de l’Eurovision: Jean-Marc Richard en direct d’Ukraine. Jean-Marc Richard qui vient d’ailleurs de sortir un livre sur le sujet. Rendez-vous sur LFM dès 7h20!

