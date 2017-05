La Maison du Dessin de Presse souffle les 40 ans de Star Wars! Une exposition lui est consacrée jusqu’au 13 août à Morges. Jamais saga n’aura autant marqué les générations! On en parle avec son directeur Pascal Pellegrino.

Star Wars est devenu un mythe et inspire depuis longtemps les dessinateurs de presse! Ils sont quarante à être exposés à la Maison du Dessin de Presse jusqu’au 13 août pour fêter les quarante ans de la sortie du premier film. La preuve que les personnages comme Dark Vador, Luke Skywalker ou encore maître Yoda sont bel et bien entrés dans l’inconscient collectif et tiennent régulièrement lieu de références pour illustrer l’actualité.

On parle de cette inépuisable source d’inspiration qu’est Star Wars avec notre invité: Pascal Pellegrino, directeur de la Maison du Dessin de Presse.

