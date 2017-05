Bertrand Piccard est notre invité ce jeudi matin. On revient sur son aventure Solar Impulse racontée dans un livre qui vient de sortir “Objectif Soleil”, coécrit avec André Borschberg.

On les a crus fous quand ils ont présenté leur projet d’avion solaire et pourtant, ils l’ont fait ce tour du monde par les airs sans une goutte de carburant! Bertrand Piccard et André Borschberg ont retracé cette folle aventure dans un livre qui a pour titre “Objectif Soleil”. Ils jouent franc jeu et racontent autant les bons que les mauvais moments. Leur rivalité notamment a été compliquée à gérer.

Maintenant qu’ils ont réalisé le tour du monde, quelle suite donner à leur projet? On revient sur cette folle aventure Solar Impulse avec notre invité Bertrand Piccard.

