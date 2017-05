Luna Park a envahi la place Bellerive à Lausanne! C’est le traditionnel rendez-vous du printemps pour les amateurs de manèges et de barbe-à-papa. On en parle avec Didier Bergdorf, forain bien connu de la place!

Durant un mois, du 12 au 11 juin, petits et grands pourront profiter de la dizaine d’attractions à la place Bellerive et se laisser sustenter par les frites, crêpes et autre joyeusetés typiques du Luna Park. On profitera de cet événement pour parler de la vie de forain et tordre le cou à certaines idées reçues.

Et pour nous guider à travers les manèges, nous accueillerons dès 8h Didier Bergdorf pour qui la vie de forain n’a plus de secret!

Participez au sondage :

Pour vous Luna Park c’est quoi ? C’est un gouffre à fric

C’est la fête de la saucisse

C’est incontournable

C’est trop dangereux

C'est magique