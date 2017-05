Que feriez-vous si vous aviez mille ans devant vous? C’est le point de départ du nouveau spectacle de Sandrine Viglino: « Imagine+ ». Un spectacle qui mêle philosophie, sciences et situations comiques. On en parle ce lundi dès 8h!

Sandrine Viglino a été sélectionnée pour vivre 1000 ans. Après une batterie de tests, c’est elle qui a montré le meilleur potentiel pour relever ce défi. Ce serait le début de la fin de la maladie, des accidents et pourquoi pas de la mort? Venez découvrir un show

philosophique, technologique et comique!

On parle avec Sandrine Viglino de son spectacle où on rit mais où on peut aussi réfléchir si on veut!

Prochaines dates:

23 mai Théâtre du Crochetan à Martigny

21 juin au Théâtre de Beausobre à Morges

27 août au Théâtre Le Balcon du Ciel à Nax

6 octobre à la salle de Renens

Plus d’infos:

http://sandrineviglino.ch/