On fait un point sport comme tous les lundis matins. Le LS sera à l’honneur. On parlera de cette saison de Super League qui touche bientôt à sa fin ainsi que des camps proposés aux jeunes pour s’entraîner comme les pros. On reçoit dès 7h20 le président Alain

Joseph et le chef de projet « LS Academy Camps » Nicolas Thorimbert.

La rencontre de ce dimanche s’est soldée par 1 partout contre Grasshoper. Les Vaudois possèdent donc cinq points d’avance sur la lanterne rouge Vaduz. On fait un point avec le président du LS Alain Joseph à quatre matches de la fin du championnat.

On parlera aussi de la relève et notamment des camps pour les jeunes de 7 à 14 ans. Pour les plus grands, c’est à Leysin que ça se passe: 4 nuits avec pension complète. On en parle avec le chef de projet du LS Academy Nicolas Thorimbert.

Plus d’infos:

http://www.lsacademycamps.ch/

