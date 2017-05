Les écoles vaudoises et genevoises prennent l’homophobie très au sérieux. Elles s’engagent activement pour prévenir toutes violences et discriminations liées à l’orientation sexuelle. On en parle ce jeudi matin avec Seema Ney cheffe de projet respect de la diversité à l’école.

L’homophobie mais aussi la transphobie n’ont pas leur place dans les préaux! Malheureusement, les insultes et discriminations contre certains élèves à cause de leur orientation sexuelle sont une réalité. Les conséquences peuvent être dramatiques. Une victime peut aller jusqu’au suicide. Pour lutter contre ce phénomène, les écoles vaudoises et genevoises ont mis en place de nombreux projets.

