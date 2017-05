La Fête des Voisins a pour but de stimuler des liens conviviaux de proximité et de solidarité entre les habitants d’un même immeuble ou lotissement. Née à Paris en 1999, la Fête des voisins s’est étendue à l’Union Européenne et à la Suisse dès 2004. Le succès ne se dément pas d’une année à l’autre. C’est chaque mois de mai plus de huit millions d’habitants dans près de trente pays différents qui décident de faire la fête en compagnie de leurs voisins.

Les rapports de bon voisinage sont utiles et précieux dans la vie de tous les jours, pour échanger quelques mots bienveillants ou de menus services. La Fête des voisins est une belle occasion de franchir le pas et de s’accorder un moment de détente entre habitants d’un même immeuble pour cultiver l’art du vivre ensemble.

