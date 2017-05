Il était le dernier conseiller fédéral vaudois avant Guy Parmelin. Il aimait la politique, les gens et les femmes! Un documentaire inédit retrace la vie de Jean-Pascal Delamuraz. Il sera diffusé ce lundi soir en avant-première au Capitole à Lausanne. On en parle avec l’historien Olivier Meuwly.

Le documentaire balaie presque 50 ans d’histoire suisse. Il retrace surtout l’ascension politique de Jean-Pascal Delamuraz et son échec le 6 décembre 1992, lorsque la population suisse refuse l’adhésion à l’Espace économique européen. Ce fameux « dimanche noir » selon ses termes. Un documentaire qui se veut également transparent sur les faiblesses de l’homme: les femmes et la boisson. Il donne la parole à de nombreux témoins qui l’ont côtoyé, comme Pascal Couchepin, Christoph Blocher ainsi que son épouse et ses enfants.

On en parle ce lundi matin dès 8h avec notre invité, l’historien Olivier Meuwly qui a participé à la réalisation de ce film, aux côtés de Daniel Wyss et du journaliste André Beaud.