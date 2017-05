Le Tour du Pays de Vaud débute ce jeudi! Du 25 au 28 mai, l’élite parmi les juniors participera à cette 49e édition. Pour en parler, nous recevons le responsable médias Bertrand Duboux. L’occasion aussi de revenir sur cette épreuve phare qui roule vers son demi-siècle d’existence!

Le Tour du Pays de Vaud est devenu une des épreuves les importantes du calendrier de l’UCI pour les 17 et 18 ans. La course est désormais réservée uniquement aux 25 meilleures équipes nationales au niveau mondial.

Et c’est en terre vaudoise que ça se passe du 25 au 28 mai! Détails des étapes de cette 49e édition dès 7h20 ce lundi.

Bertrand Duboux ancien commentateur sportif et actuel responsable des médias pour le Tour du Pays de Vaud sera notre invité. Comme nous avons un passionné de cyclisme avec nous, nous profiterons de sa présence pour revenir sur ce demi-siècle d’existence de l’épreuve.

Plus d’infos: http://www.tpv.ch/