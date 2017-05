La socialiste Cesla Amarelle fait son entrée au gouvernement vaudois! Quant à la verte Béatrice Métraux, elle conserve son siège. L’alliance de la droite pour ce deuxième tour n’a pas fonctionné. Pour en parler, nous accueillons la toute nouvelle conseillère d’Etat Cesla Amarelle.

On ne change pas une équipe qui gagne! Les Vaudoises et les Vaudois ont en tout cas préféré le statu quo en reconduisant la ministre sortante Béatrice Métraux et en élisant une autre socialiste qu’Anne-Catherine Lyon. Cesla Amarelle rejoint donc le collège vaudois

à la barbe de l’UDC Jacques Nicolet et de sa colistière la Vert’Libérale Isabelle Chevalley ainsi que les deux outsiders Toto Morand et Sylvie Villa.

On revient sur le résultat de ce second tour. Un scrutin qui a été bien plus animé que le premier. On en parle avec notre invitée, Cesla Amarelle.