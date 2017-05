Une émission sous le signe du glamour ce mardi matin! Nous partons sur la Croisette à Cannes pour prendre la température de cette 70e affiche. Nicolas Wittwer sera en direct avec nous pour nous faire vivre cette édition anniversaire.

Le cinéma est à l’honneur à Cannes du 17 au 28 mai et il l’est aussi ce mardi matin sur LFM. On se plonge dans cette 70e édition avec ses polémiques, ses films en compétition, ses acteurs et ses stars en habit de lumière. Et cette question: mais qui remportera cette année la Palme d’or?

On fait un point à mi-parcours du festival avec notre spécialiste cinéma, Nicolas Wittwer chargé de communication du City Club Pully ainsi que collaborateur à la communication de la Cinémathèque suisse.

