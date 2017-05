L’artiste genevois Jo2Plainp est notre invité ce mardi dès 8h. Au programme: showcase et interview. Pour les fans, vous pourrez le retrouver sur la scène du Venoge Festival le 18 août prochain!

Jo2Plainp se situe à mi-chemin entre le rap et la chanson. L’artiste-compositeur genevois mélange le hip hop à d’autres sons, comme le reggae, le latino, le jazzy, le swing ou l’acoustique. La preuve que ce style de musique offre une large palette de couleurs et s’adresse à tous les publics. Côté actu: il a verni son nouvel album « Entre euphorie et crise d’angoisse » en janvier. Cet été, vous le retrouverez notamment au Venoge Festival.

On s’écoute en direct un peu de Jo2Plainp ce mercredi! Vous verrez que son énergie va nous porter et nous accompagner toute la semaine!