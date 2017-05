Contes et légendes sont au programme de ce mercredi matin! Nous recevons l’auteur et illustrateur Denis Kormann pour parler de son nouveau livre, un très grand livre! D’Uri à Schwytz, en passant par le Valais et Vaud, plus qu’un simple voyage vers un monde fantastique, les contes ont façonné notre identité.

Une ode à la nature ainsi que des personnages et animaux féériques. Ce sont les acteurs principaux du nouveau livre de Denis Kormann: « Mon grand livre de contes et légendes suisses » paru aux éditions Helvetiq. Les histoires nous emmènent dans plusieurs cantons suisses jusqu’aux Diablerets. Une invitation pour des contrées imaginaires mais également un moyen de transmettre notre héritage culturel et de le préserver.

Ne ratez pas ce moment féérique sur LFM. On s’assied tous autour de Denis Kormann, on ferme les yeux et on écoute…