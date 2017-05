Rendez-vous à l’Octogone Théâtre de Pully du 7 au 11 juin. Cette année, la chanson suisse sera à nouveau à l’honneur. On en parle ce lundi dès 8h avec son organisateur Rico Perriard.

Aliose, Les petits chanteurs à la gueule de bois, Pascal Rinaldi, Voxset, Lia et bien d’autres… Les artistes suisses ont du talent et ils le prouveront une fois de plus dès mercredi 7 juin au Festival’entre2. C’est eux qui feront la part belle lors de cette 6e

édition!

Comme son grand frère le Festival Pully Lavaux à l’Heure du Québec, le Festival’entre2 est un événement biennal programmé et organisé par la même équipe. On en parle avec son organisateur Rico Perriard.

Plus d’infos: http://www.festivalentre2.ch/

Petit souvenir avec Aliose.. http://www.20min.ch/ro/musique/news/story/Aliose-reprend-du-Gotye-en-fran-ais-14037749