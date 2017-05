On part pour la terre battue parisienne ce lundi matin! Nous serons avec notre envoyée spéciale Solène Revillard en direct du tournoi de Roland-Garros. Malgré l’absence de Roger Federer, trois joueurs suisses pourraient porter très haut les couleurs helvétiques! On en parle dès 7h20.

Et ça commence bien pour les joueuses suisses! Timea Bacsinszky a conclu un magnifique premier tour, en sortant sans peine l’espagnole Sara Sorribes Tormo en deux petits sets 6-2 6-1. A voir ce que Viktorija Golubic réalisera de son côté. Un premier coup de théâtre a déjà eu lieu dans le tableau féminin: la numéro un mondiale Angelique Kerber a été battue d’entrée de jeu!

On attend maintenant avec impatience l’entrée en lice de Stan Wawrinka, demi-finaliste l’année passée et champion en 2015 à Paris. On fait un point avec notre envoyée spéciale Solène Revillard. Qui remportera le tournoi de Roland-Garros 2017? Nos pronostics dès 7h20 sur LFM!

