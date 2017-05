Le Festival de la Cité retrouve son quartier historique! Cette 46e édition se tiendra du 4 au 9 juillet sur 7 scènes et 13 lieux artistiques. On en parle ce jeudi dès 7h20 avec sa directrice Myriam Kridi.

Retour aux sources pour le Festival de la Cité après moult polémiques suite à sa décentralisation! La 46e édition retrouve son coeur historique autour de la cathédrale de Lausanne, mais elle propose tout de même de nouveaux espaces, comme le Palais de Rumine et le Pont Bessière. Le nouveau Parlement aura aussi son rôle à jouer. Au menu:

musique, danse, cirque, performance en tout genre et théâtre.

Les détails de ces six jours de fête et de plus de 200 représentations, c’est ce jeudi dès 7h20 avec la directrice Myriam Kridi.

Plus d’infos: http://www.festivalcite.ch/

