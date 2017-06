Avez-vous déjà vu 70 bibliothécaires pédaler autour du lac Léman? C’est le projet de Cyclo-biblio « Le Léman » du 18 au 24 juin. Un événement professionnel mais aussi une rencontre avec le public. On en parle dès 8h avec sa présidente Lara Jovignot.

Pour cette 4e édition, ils seront 70 à parcourir 300 kilomètres à vélo en 7 jours pour visiter 20 bibliothèques en Suisse et en France. Objectif: promouvoir les services, les ressources et les missions des bibliothèques. Cyclo-biblio est une conférence à vélo où les bibliothécaires rencontrent d’autres collègues mais aussi le grand public pour échanger sur leur métier et enrichir leur connaissance.

On en parle avec la présidente de ce projet Lara Jovignot. Cyclo-biblio « Le Léman », c’est du 18 au 24 juin!

Plus d’infos: http://www.cyclingforlibraries.org/cyclobiblio/edition-2017/