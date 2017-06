Plus que 947 jours avant le coup d’envoi des Jeux olympiques de la Jeunesse 2020! On fait un point avec son directeur Ian Logan pour voir l’avancement de cet important rendez-vous sportif à Lausanne et dans les Alpes alentours. Rendez-vous ce matin sur LFM dès 7h20 !

En mai, c’était le premier coup de pioche du futur village olympique autour de la construction de Vortex. En avril, l’Ecole d’arts et de communication à Lausanne décrochait la réalisation de l’identité des JOJ 2020. Ce sont donc les élèves d’Eracom qui proposeront la mascotte officielle! D’autres petites mains continuent de s’agiter en coulisse sans qu’on s’en aperçoive. Objectif: accueillir du 10 au 19 janvier 2020 quelque 1200 athlètes de 75 pays âgés de 15 à 18 ans.

Quelles sont les prochaines étapes? Sommes-nous dans les temps? On fait un point des futurs JOJ 2020 à Lausanne avec son directeur Ian Logan.

Plus d’infos: https://www.olympic.org/fr/lausanne-2020

