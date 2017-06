Les archives de Montreux ouvrent leurs portes ce vendredi! L’occasion pour le public de découvrir des pièces et documents uniques sur l’histoire de la région. On en parle avec sa responsable Nicole Meystre.

On connaît le célèbre incendie du Casino de Montreux de 1971 qui a valu le titre “Smoke on the water” des Deep Purple. Mais l’histoire de Montreux ne se résume pas qu’à cet événement! La preuve ce vendredi 9 juin. Les Archives de Montreux présenteront leurs plus beaux trésors dont un document qui date du 13e siècle, le plus vieux de la maison!

Plongez-vous dans l’histoire de la région! L’occasion de se rendre compte que les archives, ce n’est pas du tout un lieu poussiéreux! On en parle avec la responsable des Archives de Montreux, Nicole Meystre.

Infos: http://www.commune-de-montreux.ch/decouvrir/passe/archives.html